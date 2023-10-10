الإسرائيليون يهرعون إلى المتاجر استعدادا لثلاثة أيام في الملاجئ (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو، سكان تل أبيب يهرعون إلى المتاجر، بعدما طلبت منهم السلطات الاستعداد للبقاء في الملاجئ لمدة 72 ساعة، وتخزين ما يكفي من مياه وطعام.

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وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليمات غير عادية للمواطنين وقالت في بيان الاثنين إنه "في ضوء تطور القتال في مختلف القطاعات، يجب إعداد التجهيزات التي تسمح لك ولعائلتك بالبقاء في المنطقة المحمية لمدة تصل إلى 72 ساعة".

وأوضحت أن هذه التجهيزات تشمل "إمداد 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميا، مخزون من الأغذية الجافة والمعلبة، إنارة أو كشافات تعمل بالبطاريات، راديو يعمل بالبطاريات، وبطاريات محمولة للهواتف المحمولة".

كما دعت القيادة الإسرائيليين إلى أن "يضعوا في حقائبهم أيضا الأدوية والإسعافات الأولية والوثائق الشخصية والنقود والتجهيزات اللازمة للأطفال والحيوانات الأليفة".



وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين، استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط منذ السبت في إطار الحرب على غزة.

المصدر: RT+ ريا نوفوستي