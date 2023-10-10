نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لا خيار أمام إسرائيل سوى إطلاق عملية عسكرية برية في غزة والدخول إلى القطاع، حسبما أفادت مصادر لـ"أكسيوس".

وقالت مصادر أمريكية إسرائيلية للموقع إن نتنياهو أكد خلال اتصال هاتفي مع بايدن أنه "ليس أمام إسرائيل خيار آخر سوى الرد بالقوة لأن دولة ما لا يمكنها إظهار الضعف في الشرق الأوسط"، مشددا على أن "إسرائيل بحاجة إلى استعادة الردع".

من جهته، أثار بايدن خلال الاتصال قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة، لكن نتنياهو أبلغه بضرورة الدخول إلى غزة، وأن التفاوض غير ممكن في الوقت الحالي.

وبحسب "أكسيوس"، تشير رسالة نتنياهو إلى ما سيبدو عليه رد إسرائيل على هجوم حركة "حماس" في الأيام والأسابيع المقبلة، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ستكون "حربا طويلة وصعبة".

ووفقا لمصدر أمريكي، من المتوقع أن يتعامل بايدن مع حرب غزة الحالية بطريقة مماثلة لكيفية تعامله مع حرب غزة عام 2021. وقدمت الولايات المتحدة دعما علنيا لإسرائيل، وأجرت اتصالات دبلوماسية متكررة مع نتنياهو وزعماء آخرين في المنطقة.

وسأل بايدن نتنياهو خلال المكالمة عن سيناريو يتم فيه فتح جبهة ثانية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ورد نتنياهو أن وجود جبهة على الحدود اللبنانية هو مصدر قلق، وأن إسرائيل تستعد لهذا السيناريو، لكنه شدد على أنه ليس أمامها أي خيار آخر سوى الرد بقوة كبيرة في غزة.

المصدر: "أكسيوس"