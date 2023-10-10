رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجري أول اتصال مع نظيره الأمريكي

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أول مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون جونيور.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن الجنرال الأمريكي الذي تسلم منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي، أكد خلال الاتصال إنه "يقف إلى جانب الجيش الإسرائيلي".

وأفاد هغاري بأن الجيش الإسرائيلي يتلقى المساعدة من القيادة المركزية الأمريكية بما في ذلك تنسيق المعلومات الاستخبارية والعمليات، مضيفا: "الأمريكيون ينشرون أصولا مع سفن بحرية يمكن أن تساعد في حماية إسرائيل".

هذا وأجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، أكد فيها أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة "للإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

ومع دخول العملية يومها الرابع، كثفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، ووسعت رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

المصدر: ynet + RT