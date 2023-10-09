سرايا القدس تعلن تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل في الضفة الغربية

أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس في بلاغ لها عبر قناتها في "تيلغرام" عن تصعيد عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

وجاء في البلاغ العسكري الذي نشرته كتيبة طولكرم: "ضمن معركة #طوفان_الأقصى البطولية وأمام تصاعد جرائم الاحتلال المجرم على أهلنا الصابرين الصامدين في غزة الصمود والبطولة والفداء فقد قررت سرايا القدس كتيبة طولكرم تصعيد عملياتها العسكرية ضد العدو الصهيوني".

وأضافت الكتيبة: "لقد تمكنت بعون الله وقوته وفي عملية نوعية معدة مسبقاً إحدى مجموعاتنا الهجومية من تنفيذ عملية تسلل ناجحة الى داخل مستوطنة عناب واقتحام البرج العسكري في المستوطنة والسيطرة عليه واستهداف عدد من المستوطنين وإصابة أحدهم بشكل مباشر وقتله، كما أطلق مجاهدونا صفارات الإنذار لخلق حالة من الرعب والتغطية على انسحابهم، فيما قامت المجموعات الأخرى بعمليات إطلاق نار واستهداف مكثفة للمستوطنة لتأمين خروج المجموعة المقتحمة؛…نؤكد استمرار عملياتنا وتصاعدها، كلما زاد العدو زدنا بحول الله وقوته".

واختتمت الكتيبة بلاغها: "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات…وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

المصدر: RT