ضابط استخبارات مصري يرسم سيناريوهات لما بعد إرسال أمريكا دعما عسكريا كبيرا وعاجلا لإسرائيل

أكد عضو مجلس النواب المصري السابق ولواء الاستخبارات العسكرية الأسبق اللواء تامر الشهاوي، في تصريحات خاصة لـRT، أن كل المعطيات على الأرض تؤكد الفشل الاستخباراتي لإسرائيل.

وقال الشهاوي: "هل فشلت إسرائيل في مواجهة حركة مسلحة سواء حماس أو الجهاد حتى تستنجد بالولايات المتحدة؟ الأخيرة ترسل حاملة طائرات إلى شرق المتوسط وبوارج بحرية وتهدد صراحة باستخدام الطائرات وصواريخ الكروز".

وأضاف: "أنا أفهم استنجاد إسرائيل بأمريكا في حرب 1973 مثلاً لأنها واجهت جيشا نظاميا استطاع تدمير الجيش الإسرائيلي في 6 ساعات، لكن استدعاء أمريكا لحرب حركة مسلحة مهما كان قدراتها أراه أمرا غريبا، وإن دل على شيء فإنه يدل على تهلهل الجيش الإسرائيلي وعدم قدرته على مواجهة الحركات المسلحة منفرداً".

وأردف بالقول: "ما يحدث الآن أعاد للأذهان سيناريو حادثة 11 سبتمبر 2001 والمعروف بحادث استهداف برج التجارة العالمي في نيويورك، والذي أعطى الحق والشرعية للولايات المتحدة الأمريكية بغزو أفغانسان والعراق بدعوى الحرب على الإرهاب".

وختم متسائلا: "فهل نحن الآن أمام 11 سبتمبر جديدة؟".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT