القناة 12: سلاح الجو نقل مئات جنود الجيش الإسرائيلي من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، بأن سلاح الجو قام بنقل مئات من جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياط، من جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل.

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وقال الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو أعادت إلى إسرائيل مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الخارج للمشاركة في القتال في عملية "السيوف الحديدية".

وقال: "كجزء من جهود الجيش الإسرائيلي لجمع قوات إضافية لمواصلة القتال، طارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من طراز "وحيد القرن" و"شمشون" إلى إسرائيل الليلة الماضية حاملة المئات من مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في بلدان مختلفة في جميع أنحاء أوروبا".

وأكد المتحدث أنه "يتم تنسيق وصول الطائرات والمقاتلات إلى إسرائيل من قبل وزارة الخارجية وقسم العمليات والقوات الجوية وقسم الإستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي".

ביממה האחרונה: חיל האוויר הטיס מאות לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים במטוסי הרקולס מרחבי אירופה לישראל pic.twitter.com/1LbC5tNQ6a — החדשות - N12 (@N12News) October 10, 2023

المصدر: القناة 12+ RT