الشرطة الاسرائيلية تعلن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جنودها بزعم إلقائهما مفرقعات نارية في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن مقتل فلسطينيين اثنين برصاص جنودها بزعم إلقائهما مفرقعات نارية في سلوان في القدس.

وأفاد مراسلتنا نقلا عن مصادر محلية بأن شابين لم تعرف هويتهما بعد، قتلا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

المصدر: RT