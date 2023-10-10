وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 900

نشرت وزارة الصحة في غزة مساء الثلاثاء بيانا صحفيا حول المشهد الصحي خلال الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وقالت الوزارة إن "الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أدت حتى اللحظة إلى مقتل 900 فلسطيني منهم ضمنهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى إصابة 4500 مواطن بجراح مختلفة".

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وأفادت الوزارة بأن القصف الإسرائيلي بحق العوائل الفلسطينية أدى الى إبادة 22 عائلة حيث فقدت تلك الأسر 150 من أفرادها.

وأوضحت في بيانها أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى مقتل 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة.

وتسبب القصف أيضا في ارتقاء 8 صحفيين وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة.

والثلاثاء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن القوات الإسرائيلية جندت كل الاحتياط وسيطرت على القطاع وتتجه نحو الهجوم الكامل، علما أنه أمر يوم الاثنين بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا "نحن نحارب حيوانات بشرية".

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من جهته، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء بعد ساعات من اندلاع الحرب.

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT