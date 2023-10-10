فلسطين.. انتشال 15 جثة من تحت أنقاض منزل تعرض للقصف في جباليا

انتشلت طواقم الإسعاف، مساء اليوم الثلاثاء، 15 جثة من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 15 جثة من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة أحمد، الذي تعرض لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي.

كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية مسجد الإمام علي في شارع العجارمة بمخيم جباليا.

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.

وأفاد مراسلنا في غزة، بمقتل 3 مراسلين صحفيين خلال الغارات الإسرائيلية هذه الليلة على القطاع.

المصدر: RT