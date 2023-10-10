"هذه مجرد البداية".. الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات فيديو لغارات طيرانه على قطاع غزة

نشر سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ضرباته على أهداف فلسطينية، معلقا على الصور "هذه مجرد البداية".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء، مقتل ضابطين برتبة رائد ولواء في اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين في غلاف غزة.

سلاح الجو الإسرائيلي: هذه هي مجرد البداية. https://t.co/YRJgMkq8aX — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 10, 2023

كما أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها قصفت مدن تل أبيب وهرتسيليا وبئر السبع ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

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المصدر: RT