"كتائب القسام" تعاود قصف تل أبيب وهرتسيليا وبئر السبع "ردا على استهداف المدنيين"

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها قصفت مدن تل أبيب وهرتسيليا وبئر السبع ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين.

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يأتي ذلك بعد أن أفادت مراسلتنا بأن رشقات صاروخية مكثفة أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة غوش دان في تل أبيب وأسدود وقاعدة بالماخيم.

وفي وقت سابق أمهلت "كتائب القسام" سكان مدينة عسقلان حتى الساعة الخامسة عصر اليوم لمغادرتها.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر

المصدر: RT