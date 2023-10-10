وزير الدفاع الإسرائيلي: جندنا كل الاحتياط ونتجه نحو الهجوم الكامل على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالات مساء الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية جندت كل الاحتياط وسيطرت على القطاع وتتجه نحو الهجوم الكامل.

وأضاف وزير الدفاع متحدثا للجنود "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا وبدون تنازلات".

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وتابع قائلا "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الدفاع قوله "إن الجيش سينتقل إلى الهجوم الشامل على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن القطاع "لن يعود أبدا كما كان".

ووفقا للصحيفة، صرح غالانت لقواته على الحدود مع قطاع غزة "لقد أطلقت العنان وحررت كل القيود.. لقد استعدنا السيطرة على المنطقة.. نحن نتجه نحو الهجوم الكامل".

وأضاف "سيكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا.. حماس أرادت التغيير في غزة، وسوف تتغير 180 درجة عما أرادت".

وأردف بالقول "سوف تندم حماس على هذه اللحظة.. غزة لن تعود أبدا كما كانت".

وزار غالانت في وقت سابق اليوم مقر فرقة غزة التابعة للقيادة الإقليمية الجنوبية بالجيش الدفاع الإسرائيلي، وأجرى تقييما مع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء إيال زامير، وقائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان، وقائد اللواء العميد آفي روزنفيلد، وقادة اللواء الذين يقودون القوات على الأرض.

שר הביטחון יואב גלנט סייר היום בעוטף עזה. השר גלנט הגיע למפקדת אוגדת עזה במחנה רעים וקיים הערכת מצב עם מנכ"ל משרד הביטחון האלוף (במיל') אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום האלוף ירון פינקלמן, מפקד האוגדה תת-אלוף אבי רוזנפלד ומפקדי החטיבות המפקדים על הכוחות בשטח. pic.twitter.com/ZacJF8SSVR — משרד הביטחון (@MoDIsrael) October 10, 2023

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن يوم الاثنين أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا "نحن نحارب حيوانات بشرية".

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وفي تصريح خلال اجتماع في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي قال غالانت: "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة.. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام.. نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك".

من جهته صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هغاري بأن "المعابر مغلقة في القطاع، لا يوجد كهرباء، لا أحد يدخل أو يخرج.. غزة تحت الحصار"، معلنا أن "هناك المئات مدفونين تحت المباني في هجماتنا".

كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء بعد ساعات من اندلاع الحرب.

وأطلقت فصائل فلسطينية يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية في العمق الإسرائيلي.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع مهددا بتدمير "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية