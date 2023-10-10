أردوغان: لا حاجة لصبّ المزيد من الزيت على النار المشتعلة في المنطقة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلّ الأطراف المعنية في الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحمّل مسؤولياتها، وتجنّب صبّ الزيت على النار".

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "حلّ مشكلة الشرق الأوسط، ممكن فقط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، دون تطبيق هذا الأمر مع الأسف لن يتوقف التوتّر، وستبقى الدماء تنزف".

وأضاف: "يوم أمس أجريت محادثات هاتفية مع الرئيس المصري، والرئيس الإسرائيلي، ومع الرئيس الفلسطيني، ومع رئيس الحكومة اللبنانية، ومع أمير دولة قطر، وسأجري اليوم محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع أمين عام الأمم المتحدة حول التطورات في الشرق الأوسط".

وأفاد مراسل RT بأن الجانب التركي يسعى للعب دور الوساطة لوقف الحرب الدائرة، من خلال محادثات هاتفية أجراها الرئيس التركي أردوغان، بشكل منفصل، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي.

المصدر: RT