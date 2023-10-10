بالفيديو.. مقتدى الصدر يؤكد استعداد العراق لإرسال إمدادات إلى غزة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن العراق مستعد لإرسال إمدادات إلى غزة.

وحث الصدر في خطبة من مدينة النجف، كل العرب خاصة المصريين على فتح حدودهم وكسر الحصار غير الإنساني المفروض على قطاع غزة من أجل السماح للمياه والغذاء بالوصول للمدنيين.

وأكد الصدر بأن العراق مستعد لإرسال إمدادات للجيب الساحلي المحاصر، دون أن يوضح كيف سيتم ذلك.

وانتقد الصدر الحكام العرب الذين وقفوا صامتين ولم يعربوا عن أي رد فعل إزاء هذه القضية من أجل "الحفاظ على مناصبهم".

المصدر: أب أب