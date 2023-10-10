باحث يرد على مطالب فرنسية بفتح سيناء لإخلاء غزة

رد الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، على مطالب زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا مارين لوبان من مصر فتح ملجأ للسماح للسكان الفلسطينيين بإخلاء غزة.

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وقال رفعت في تصريحات لـRT: "العنصرية المتطرفة لوبان التي يرفضها ويرفص أفكارها الشعب الفرنسي لا تزال تعيش في أوهام فرنسا الاستعمارية التي كانت تتقاسم إذلال شعوب الأرض مع بريطانيا ولا تتذكر أن كل ذلك انتهى حتى احتلت فرنسا بكاملها في الحرب العالمية وتحررت الشعوب التي تعرضت للاحتلال الفرنسي من العنصرية".

وتابع رفعت: "هناك شعوب دفعت الثمن غاليا مثل الجزائر التي قدمت مليون شهيد كانوا ضحية لآلة الحرب الفرنسية القديمة، وهذه المتطرفة التي تقدم النصيحة الإجرامية لترحيل شعب عن أرضه ليعيش على أرض شعب آخر، عليها أن تخرس وتفكر كيف ستخرج فرنسا من الوحل الإفريقي الذي يزأر ضدها وضد العنصرية كل يوم".

وكانت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني في فرنسا مارين لوبان، قد قالت إنه يجب السماح لإسرائيل بالقضاء على حركة "حماس"، معتبرة أن "الفلسطينيين في قطاع غزة رهائن لدى الحركة".

وشددت لوبان في تصريح على أنه "يجب أن نسمح لإسرائيل بالقضاء على حماس من خلال السماح للسكان الفلسطينيين بإخلاء غزة، وضمان حماية جزء من السكان".

وأضافت: "ربما يؤيد جزء من السكان الفلسطينيين حماس. لكن بالنسبة للجزء الآخر، فهم رهينة. لذا، ربما يتعين على المجتمع الدولي أن يطلب من مصر فتح ملجأ للسماح للسكان الفلسطينيين بإخلاء غزة".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم