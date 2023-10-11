"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون يعبرون عن مخاوفهم من عدد القتلى والمحتجزين

عبر مسؤولون إسرائيليون عن مخاوفهم من ارتفاع عدد القتلى لأكثر من 1200 والمختطفين لأكثر من 200.

إقرأ المزيد

ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أن أكثر من 1200 إسرائيلي قتلوا في هجمات حماس على البلدات القريبة من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الثلاثاء أن مسؤولين في تل أبيب يعتقدون أن أكثر من 200 إسرائيلي اختطفوا لدى حماس في غزة.

ولم تؤكد وزارة الصحة الإسرائيلية بعد الحصيلة الجديدة.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن هجوم حماس أدى إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي.

إقرأ المزيد

وشنت حركة حماس الفلسطينية هجوما مفاجئا يوم السبت حيث تسلل مقاتلوها إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة وسط إطلاق صواريخ كثيف.

وردت إسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية على قطاع غزة وفرضت حصارا كاملا على القطاع الذي يسكنه حوالي 2.2 مليون شخص.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة قتل ما لا يقل عن 900 فلسطيني وأصيب 4250 آخرين في القصف الإسرائيلي للقطاع.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام كل قوة إسرائيل لتدمير قدرات حماس و"الانتقام لهذا اليوم الأسود".

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية