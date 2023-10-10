مسلمو روسيا يجمعون الأموال لتقديم مساعدات طبية لغزة

أعلن صندوق "الزكاة" الخيري التابع للإدارة الدينية للمسلمين في روسيا عن بدء جمع التبرعات لتقديم مساعدات طبية للفلسطينيين، ودعا منظمو الفعالية المسلمين إلى دعم الجرحى نتيجة النزاع.

وقال الصندوق: "بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين، هناك الآن أكثر من 2300 ضحية، بمن فيهم أطفال صغار. جميعهم بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، هناك نقص في جميع الأدوية تقريبا. كما تحتاج المستشفيات إلى الوقود لتوليد الكهرباء، وبدونها المستشفيات ببساطة لا تستطيع العمل".

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ويمكن التبرع بطرق مختلفة، وهي موضحة على موقع الصندوق الخيري الإلكتروني Zakatfund.ru. ومن المتوقع جمع 10 ملايين روبل.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 137 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 83 مدرسة تابعة لها.

وجمع صندوق "الزكاة" الخيري في فبراير 2023 تبرعات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا. حينها تم جمع 60 مليون روبل، بالإضافة إلى الحاجات الأساسية.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس