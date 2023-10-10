زاخاروفا: روسيا مستعدة للمساهمة بكل السبل للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو مستعدة للمساهمة بكل السبل الممكنة للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين.

وذكرت زاخاروفا أن الجانب الروسي على اتصال مستمر مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين من أجل استقرار الوضع.

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وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي: "نحن فعلا على استعداد حقيقي لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للأطراف من أجل تهدئة المواجهة وتحقيق وقف إطلاق النار. نحن على اتصال وثيق مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، الذين لا يمكن الاستغناء عن دورهم في استقرار الوضع وتهيئة الظروف لإقامة حوار فلسطيني- إسرائيلي مباشر".

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس