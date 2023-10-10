الأمم المتحدة: قرار إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة مخالف للشرعية الدولية

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة الذي أعلنه أمس الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

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وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".

وقالت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما، سابقا، إن أي تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء والأطفال.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن، أمس الاثنين، عن حصار كامل على قطاع غزة، في حين قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أمر بقطع المياه عن القطاع على الفور.

المصدر: أ ف ب