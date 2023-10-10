ارتفاع عدد القتلى الروس إلى أربعة في إسرائيل جراء التصعيد

أفادت السفارة الروسية لدى تل أبيب مساء اليوم الثلاثاء، Fأن عدد الروس الذين قتلوا في إسرائيل جراء التصعيد ارتفع إلى أربعة.

كما ذكرت السفارة الروسية أن ستة مواطنين روس تم إدراجهم رسميا في عداد المفقودين.

وأوضحت السفارة: "نأسف لإبلاغكم أنه، وفقا للبيانات المحدثة من الجانب الإسرائيلي اعتبارا من الساعة 17:00 يوم 10 أكتوبر، تم إدراج أربعة مواطنين من روسيا، الذين كانوا يحملون أيضا الجنسية الإسرائيلية، في عداد الموتى، ونحن نعمل حاليا على توضيح جميع الظروف".

وقالت السكرتيرة الصحفية للسفارة الروسية مارينا ريازانوفا: "ما زلنا نتلقى طلبات للمساعدة من أقارب الروس الذين وصلوا إلى إسرائيل، ونعمل على تحديد مكان وجودهم. ومن جانبنا، نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم".

ووفقا لريازانوفا، يواصل موظفو السفارة الروسية في إسرائيل العمل مع العديد من المكالمات الواردة، بما في ذلك من السياح في إسرائيل.

وأضافت ريازانوفا: "يرجى ملاحظة أن الدائرة القنصلية للسفارة الروسية في إسرائيل، بالإضافة إلى خط هاتف الطوارئ، قامت بفتح خط ساخن إضافي".

هذا وصرح سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، في وقت سابق، بأن مواطنا روسيا آخر لقي حتفه في إسرائيل بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير. وذكر أنه يوجد 4 مواطنين روس على القائمة الإسرائيلية للأشخاص المفقودين.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

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المصدر: تاس