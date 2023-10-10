سفير روسيا: مقتل مواطن روسي آخر في إسرائيل جراء التصعيد
Sputnik
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صرح سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف اليوم الثلاثاء بأن مواطنا روسيا آخر لقي حتفه في إسرائيل بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.
بذلك ارتفع عدد القتلى الروس إلى اثنين بعد أن أعلن السفير مساء أمس مقتل مواطن روسي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، في الأحداث الأخيرة.
وقال فيكتوروف في حديث تلفزيوني: "للأسف، عليّ تحديث المعلومات. هناك بيانات مؤكدة تفيد بوفاة مواطنين روسيين اثنين وليس مواطنا واحدا".
وفي وقت سابق ذكر السفير أنه يوجد 4 مواطنين روس على القائمة الإسرائيلية للأشخاص المفقودين.
المصدر: "تاس"