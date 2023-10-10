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سفير روسيا: مقتل مواطن روسي آخر في إسرائيل جراء التصعيد

أخبار العالم العربي

سفير روسيا: مقتل مواطن روسي آخر في إسرائيل جراء التصعيد
Sputnik
مقر السفارة الروسية في تل أبيب
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صرح سفير روسيا في تل أبيب أناتولي فيكتوروف اليوم الثلاثاء بأن مواطنا روسيا آخر لقي حتفه في إسرائيل بسبب التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.

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بذلك ارتفع عدد القتلى الروس إلى اثنين بعد أن أعلن السفير مساء أمس مقتل مواطن روسي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، في الأحداث الأخيرة.

وقال فيكتوروف في حديث تلفزيوني: "للأسف، عليّ تحديث المعلومات. هناك بيانات مؤكدة تفيد بوفاة مواطنين روسيين اثنين وليس مواطنا واحدا".

وفي وقت سابق ذكر السفير أنه يوجد 4 مواطنين روس على القائمة الإسرائيلية للأشخاص المفقودين.

المصدر: "تاس"

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