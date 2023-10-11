لواء مصري متقاعد يتحدث عن سيناريوهات تدخل "حزب الله" وإيران بعملية "طوفان الأقصى"

كشف اللواء طيار متقاعد السيد خضر عن الأسباب التي تدفع أو تمنع "حزب الله" وإيران من المشاركة في عملية "طوفان الأقصى".

وقال خضر: "وضعية حزب الله تختلف عن أوضاع الجماعات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وإن توحدت الأهداف وهي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة للارتباط الوثيق بين "حزب الله" وإيران".

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وأضاف: "على الرغم من ذلك فإن حزب الله بعث برسائل للداخل اللبناني والداخل الاسرائيلي بأن "حزب الله" سوف يتصدى لإسرائيل في حالة التعدي على سيادة لبنان وقد وضع مقاتليه في حالة استنفار بالإضافة إلى أن إيران لم تتخذ قرارها بعد تجنبا لاتساع دائرة النزاع وتجنب التدخل الغربي وانتظارا لما سوف تسفر عنه الأحداث في غلاف غزة وحفاظا على ما تمتلكه و"حزب الله" من قوة الردع والمحافظة على قوة الدفع في التقارب والتطبيع مع السعودية ودول الخليج وتجنب إصدار عقوبات جديدة عليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT