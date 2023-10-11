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خبير مصري يعلق على مطالبة الاتحاد الأوروبي لمصر فتح حدودها لسكان غزة تمهيدا لتوطينهم في سيناء

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خبير مصري يعلق على مطالبة الاتحاد الأوروبي لمصر فتح حدودها لسكان غزة تمهيدا لتوطينهم في سيناء
AP
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علق الخبير فى شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في حديث لـ RT على دعوة الاتحاد الأوروبي لمصر لفتح حدودها والسماح بخروج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.


وقال رفعت: "للمرة الثانية في خلال أيام يتدخل الاتحاد الأوروبي فيما لا يعنيه.. وبشكل بعيد تماما عن اللياقة والدبلوماسية تحديدا وبعيدا عن الأعراف وحتى الذوق العام".

وأضاف: "لكنه في كل الأحوال هروب إلى الأمام يرونه أسهل من البحث عن حل لأسباب الصراع القائم والمستمر وسيستمر طالما نصم الآذان ونغلق العيون ولا نرى إلا دعم المحتل الظالم!!".


وأكد الخبير المصري أن "مصر دولة كبيرة وقوية ولن بستطيع أحد في الكون إجبارها على شيء ولا فرض أي خطوات عليها.. كما أن الأشقاء الفلسطينيين لن يتركوا أرضهم وأرض أجدادهم بعد كل هذه التضحيات التي تضرب المثل في فداء الأوطان".
وختم بالقول
على الاتحاد الأوروبي وقياداته ورئيسه السعي لإحلال السلام في العالم بدلا من صب الزيت على النيران المشتعلة ومن جانبنا نطالب كل من يبحثون عن فرصة عمل الهجرة إلى أوروبا لعل السيد بوريل يفهم ماذا تعني السيادة على الأراضي الوطنية ويدرك قيمتها".

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القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT 

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