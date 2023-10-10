مراسلنا: القوات الإسرائيلية تستهدف معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

أفاد مراسلنا، الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

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ولفت المراسل إلى أن شاحنات الوقود والبضائع المصرية انسحبت من الحدود مع غزة بعد القصف الإسرائيلي لمعبر رفح.

وكانت قناة كان العبرية لفتت إلى أن مصر أغلقت معبر رفح، بعد قصف إسرائيلي على الحدود.

وصباح اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى السلطات المصرية بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.

وقالت القناة إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى مصر اليوم الثلاثاء، مفادها أنها إذا نقلت شاحنات الوقود إلى قطاع غزة فسوف تقصفها"، وذلك بعد أن تم قطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي دعا في وقت سابق اليوم الثلاثاء، "السكان الفلسطينيين في قطاع غزة الفارين من الغارات الجوية للجيش، الهروب إلى مصر".

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن هذا التصريح أثار ضجة في مصر، وأرسلت القاهرة رسالة إلى تل أبيب جاء فيها: "لا تحاولوا توطين سكان غزة في سيناء".

المصدر: RT