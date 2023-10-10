خبير مصري يعلق على رسالة مصرية ايرانية واضحة لإسرائيل بشأن حربها على غزة

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي أن الاتصال الهاتفي بين وزيري الخارجية المصري والإيراني يهدف لتنسيق الجهود من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور حامد في حديث لـ RT : "هذا الاتصال يأتي كنتيجة طبيعية لتحسن العلاقات بين البلدين وسيرها في الطريق الصحيح، ولتنسيق الجهود والمواقف المصرية الإيرانية في إطار السعي فيما يخص تطورات الأحداث في غزة، والتحرك لخدمه القضية الفلسطينية، التي تمر بأخطر فتراتها ومحاوله الجانب الإسرائيلي تصفيتها، مما يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقه بأكملها في ظل اتجاه الصراع نحو التصعيد، واتساع دائرته والذي من الممكن أن يؤدي لحرب إقليمية تأكل الأخضر واليابس".

ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ يوم السبت الماضي، حيث تم إطلاقها ردا على هجوم حركة "حماس" على مواقع ومناطق داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT