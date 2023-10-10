العراق يدعو روسيا إلى التحرك في مجلس الأمن الدولي لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين

دعت الحكومة العراقية نظيرتها الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى التحرك مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.

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وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن "رئيسها محمد شياع السوداني التقى صباح اليوم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد التباحث في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الخطيرة للأحداث الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد السوداني موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وعدالة، ودعا روسيا إلى التحرك العاجل مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "اللقاء الموسع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآليات تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وتطوير قطاع الصناعات النفطية، وكذلك مناقشة تواجد الشركات النفطية الروسية في العراق، الذي يشهد حركة كبيرة في مجال الاستثمار، ضمن رؤية الحكومة وإستراتيجيتها في النهوض بالاقتصاد العراقي وتنويع موارده".

وحسب البيان فإن "بوتين أشار إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وأكد أن قطاع الطاقة يعد مجالا واعدا ومفتوحا نحو المزيد من التعاون المثمر والفعال".

المصدر: RT