بوتين: التدهور الحاد في الشرق الأوسط نتيجة فشل السياسة الأمريكية في المنطقة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقا على الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، بأن التدهور الحاد في الشرق الأوسط مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية في المنطقة.

جاء ذلك قبيل بدء المباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، حيث نشر الصحفي المختص بشؤون الكرملين بافل زاروبين في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" مقطعي فيديو للرئيس الروسي بينما يدلي بتصريحات بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس: "أعتقد أن كثيرين يتفقون معي في أن التدهور الحاد للأوضاع في الشرق الأوسط هو مثال واضح على فشل السياسة الأمريكية، فقد حاولت الولايات المتحدة احتكار التسوية في الشرق الأوسط، إلا أنها لم تكن مهتمة بإيجاد حلول وسط مقبولة للجانبين، وإنما كانت تمارس ضغوطا على طرفي الصراع، دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني".

وأكد الرئيس على أن مفتاح حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدأ من تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة".

المصدر: RT