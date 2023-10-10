 بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".

وحسب تعليمات بن غفير فإنه تم في المرحلة الأولى شراء 4 آلاف بندقية "ساعر" من مصنع سلاح إسرائيلي، بهدف توزيعها على الفور ابتداء من اليوم على الفئات المتأهبة في البلاد مع التركيز على المستوطنات المحاذية للسياج، والمستوطنات الواقعة على طول خط التماس في الشمال والجنوب والوسط

وأعلنت وزارة الأمن القومي أنه "سيتم توزيع السلاح اعتبارا من اليوم مع معدات إضافية، من بينها خوذ واقية للرأس وغيرها، وذلك في مناطق البلدات الحدودية في الجنوب، الشمال ومنطقة المركز، والمدن المختلطة والمستوطنات".

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وأوضحت الوزارة "أنه سيتم البدء بتوزيع السلاح في 400 بلدة التي تتوفر فيها فرق طوارئ مدنية تابعة لحرس الحدود، فيما ستتم إقامة فرق كهذه في بلدات أخرى اليوم".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الاثنين تجنيد 300 ألف جندي احتياط خلال 48 ساعة، وصدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على استدعاء ما مجموعه 360 ألف جندي احتياط.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية