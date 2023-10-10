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بايدن يحذر جميع الدول من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

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بايدن يحذر جميع الدول من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
Globallookpress
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تحذر جميع الدول والمنظمات من محاولة استغلال التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال بايدن: "أحذر أي بلد أو منظمة من استغلال هذا الوضع، وبشكل عام أقول لأي شخص يفكر في استغلال هذا الوضع، لا تفعل ذلك، قد تنكسر قلوبنا، لكن عزمنا لا يتزعزع".

وأكد بايدن المعلومات التي ظهرت في وقت سابق في وسائل الإعلام أن هناك مواطنين أمريكيين بين رهائن حركة حماس في غزة.

وتابع: "نحن نعلم الآن أن هناك أمريكيين بين أولئك الذين تحتجزهم حماس، لقد أمرت فريقي بتبادل المعلومات الاستخباراتية وإرسال خبراء إضافيين لتقديم المشورة للزملاء للإسرائيليين ومساعدتهم لإعادة الرهائن".

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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