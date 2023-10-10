طوفان بشري في عمان نصرة لغزة وإعلان مليونية المقاومة يوم الجمعة (فيديو)

خرج الأردنيون مساء اليوم الثلاثاء في مسيرة حاشدة تضامنا مع قطاع غزة وعملية "طوفان الأقصى" في العاصمة الأردنية عمان.

وحمل المشاركون أعلاما أردنية وفلسطينية، وتمت الدعوة إلى الخروج في مليونية دعما للمقاومة في ساحة أمانة عمان الكبرى يوم الجمعة.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT