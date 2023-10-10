الكرملين: روسيا على اتصال مع السلطة الفلسطينية بشأن وجود محتجزين روس لدى حماس

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا على اتصال بالسلطة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كان هناك مواطنون روس بين الرهائن لدى حماس.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث تابع: "نحن على اتصال مع الفلسطينيين، وبالفعل كانت هناك معلومات تفيد بوجود أشخاص مزعومين يحملون الجنسية الروسية من بين الرهائن. وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحا أم لا، وما هو مصير هؤلاء".

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وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قد قال، في مقابلة مع "الجزيرة"، إن حركة حماس تجري اتصالات مع روسيا بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية كجنسية ثانية.

كما صرحت السكرتيرة الصحفية للبعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله بأنه لا توجد معلومات مؤكدة عن الروس المحتجزين حتى الآن، فيما قال المتحدث باسم حماس حسام بدران في وقت لاحق لوكالة "نوفوستي" بأنه لا توجد معلومات دقيقة عن جنسية وعدد الأسرى.

وتعليقا على بيان حماس، قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إن السفارة في إسرائيل ليس لديها معلومات عن المواطنين الروس المحتجزين كرهائن لدى حركة حماس.

وكانت حماس قد أطلقت عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، تم خلالها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة، وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي