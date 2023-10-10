هرتصوغ: حكومة الطوارئ كان ينبغي تشكيلها أمس

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إنه كان ينبغي تشكيل حكومة طوارئ أمس، مشددا على "أننا بحاجة إلى أن نظهر داخليا وخارجيا أننا لسنا منقسمين ولكننا نهاجم الأهداف كدولة واحدة".

وأفاد موقع ynet بأن هرتصوغ زار فندق "يريم" حيث تم إجلاء سكان كييبوتس زيكيم ونتيف هاتارا، وأنه من المقرر أن يجتمع في وقت لاحق اليوم مع عائلات المختطفين والمفقودين.

وأشار إلى أحد الذين تم إجلاؤهم صرخ في وجه هرتصوغ متسائلا: "لماذا لا توجد حكومة طوارئ حتى الآن؟"، فأجاب الرئيس الإسرائيلي قائلا: "كان ينبغي تشكيلها أمس".

وشدد على أن "أول شيء وأول نداء يأتي كمطلب هو تشكيل حكومة طوارئ وطنية اليوم، حتى يتبين في الداخل والخارج أننا لسنا منقسمين أو منقسمين، ولكننا نهاجم الأهداف التالية كدولة وأمة واحدة".

وفي تصريح من المركز الوطني لنجمة داود الحمراء، قال: "في خضم كل الأحداث الرهيبة، فإن المطلب الذي ينشأ هو تشكيل حكومة وحدة، حكومة طوارئ وطنية دون تأخير وهذا هو أمر الساعة حتى يتمكن الجميع من شعب إسرائيل والعالم كله يعلم أننا متحدون في هذه الحرب".

נשיא המדינה יצחק הרצוג במרכז הלאומי של מד"א: "בתוך כל האירוע הנורא הדרישה שעולה היא שתקום ממשלת אחדות, ממשלת חירום לאומית ללא דיחוי וזה צו השעה כדי שכל עם ישראל והעולם כולו ידע שאנחנו מלוכדים במלחמה הזאת" pic.twitter.com/bX3477kVEm — חזקי ברוך (@HezkeiB) October 10, 2023

هذا وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على أنه يعارض تشكيل حكومة محدودة، وقال: "من المستحيل أن لا أكون جزءا من صناع القرار".

وفي وقت لاحق أعلن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موافقة قادة الائتلاف الحكومي على تشكيل حكومة طوارئ تضم زعيم معسكر الدولة بيني غانتس.

وكان غانتس اقترح على "الليكود"، تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الحرب، من دون الوزيرين غفير وبتسلئيل سموتريتش.

المصدر: ynet + RT