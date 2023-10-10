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مشروع قانون في الكونغرس حول تقديم مساعدة عسكرية لإسرائيل بملياري دولار

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مشروع قانون في الكونغرس حول تقديم مساعدة عسكرية لإسرائيل بملياري دولار
Globallookpress Saeed Qaq/Keystone Press Agency
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طرحت النائبة عن الحزب الجمهوري، كلاوديا تيني، على مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة ملياري دولار.

وينص مشروع القانون على تخصيص تلك الأموال لتعزيز منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي.

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ويشار إلى أن مشروع القانون قد حظي بتأييد ما لا يقل عن 15 عضوا في الكونغرس الأمريكي عن كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعداد الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من أجل التصدي لهجمات حركة "حماس" والرد عليها.

المصدر: نوفوستي

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