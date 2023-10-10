ثالث اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو منذ بدء التصعيد حول غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا جديدا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن "الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس قد أنهيا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، بحثوا فيها دعمنا لإسرائيل".

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ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل، مضيفا أنه سيتم كشفها لاحقا.

ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا، اليوم الثلاثاء، بشأن الوضع في إسرائيل والتصعيد في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن بايدن سيعلن عن دعم أمريكي لإسرائيل، بما في ذلك المساعدات العسكرية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وهذا هو ثالث اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو منذ الهجوم غير المسبوق لحركة "حماس" على إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، وبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردا عليه.

المصدر: نوفوستي