زيزو يوجه رسالة دعم لفلسطين

حرص مهاجم نادي الزمالك والمنتخب المصري، أحمد سيد زيزو، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، بعد تعرض قطاع غزة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي على خلفية هجوم حماس الأخير.

واستبدل أحمد سيد زيزو صورته الشخصية في صفحته على تطبيق "إنستغرام" بالعلم الفلسطيني، مع وضع رموز الدعاء.

instagram/zizo_official25

ويتواجد زيزو داخل معسكر المنتخب المصري المقام حاليا بدولة الإمارات، استعدادا لخوض مباراتين وديتين بكرة القدم، أمام كل من زامبيا يوم الخميس المقبل، والجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023" وتصفيات كأس العالم 2026.

المصدر: وسائل إعلام