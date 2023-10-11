بعد زيزو.. النني يدعم فلسطين

وجه الدولي المصري، محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، بعد تعرض قطاع غزة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي على خلفية هجوم حماس الأخير.

ووضع محمد النني العلم الفلسطيني مع صورة للمسجد الأقصى على صفحته في تطبيق "إنستغرام" بدلا من صورته الشخصية.

instagram/elnennym

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ويشارك محمد النني في معسكر المنتخب المصري المقام حاليا بدولة الإمارات، استعدادا لخوض مباراتين وديتين بكرة القدم، أمام كل من زامبيا يوم الخميس المقبل، والجزائر يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادا لخوض غمار نهائيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023" وتصفيات كأس العالم 2026.

المصدر: "instagram/elnennym"