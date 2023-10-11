التونسية أنس جابر: أوقفوا العنف.. الحرية لفلسطين

أكدت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، أن العنف لن يؤدي أبدا إلى السلام، مطالبة بوقف العنف، بعد تعرض قطاع غزة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي على خلفية هجوم حماس يوم السبت الماضي.

ونشرت النجمة التونسية "تدوينة" عبر خاصية 'الستوري'' على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، جاء فيها: "ما يعيشه الفلسطينيون منذ 75 سنة لا يوصف، ما يعيشه المواطنون الأبرياء لا يوصف، مهما كانت ديانتهم ومهما كانت أصولهم.. العنف لن يؤدي أبدا إلى السلام".

وتابعت أنس جابر في "التدوينة": "كلنا مهتمون بتحقيق السلام.. السلام هو كل ما نحتاجه وما نستحقه.. أوقفوا العنف.. الحرية لفلسطين..".

instagram/onsjabeur

المصدر: "instagram/onsjabeur"