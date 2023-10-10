الروسية تبدأ رحلتها في الصين بنجاح

استهلت الروسية داريا كاساتكينا مشوارها بنجاح في دورة تشنغتشو الصينية المفتوحة للتنس، ذات الـ500 نقطة "Zhengzhou Open - WTA 500"، والبالغ مجموع جوائزها 780 ألف دولار.

وجاء تأهل كاساتكينا على حساب اللاعبة الهنغارية تيميا بابوش، بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة و59 دقيقة.

وستلعب داريا كاساتكينا (26 عاما) في الدور الثاني لبطولة "Zhengzhou Open - WTA 500"، مع صاحبة الأرض الصينية زهوتشان باي، التي تغلبت بدورها على الألمانية تامارا كورباتش، بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (1-6) و(7-6) و(6-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء أيضا.

المصدر: RT