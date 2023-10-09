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الروسية شنايدر تودع الصين مبكرا (فيديو)

الرياضة

الروسية شنايدر تودع الصين مبكرا (فيديو)
AFP
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خرجت الروسية ديانا شنايدر مبكرا من الدور الأول لدورة تشنغتشو الصينية المفتوحة للتنس، ذات الـ500 نقطة "Zhengzhou Open - WTA 500"، والبالغ مجموع جوائزها 780 ألف دولار.

وخسرت اللاعبة الروسية الشابة (19 عاما) أمام جارتها الأوكرانية المخضرمة ليسيا تسورينكو بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

وضربت ليسيا تسورينكو (34 عاما) موعدا في الدور الثاني لبطولة "Zhengzhou Open - WTA 500"، مع الكرواتية دونا فيكيتش، التي فازت بدورها على اليابانية ناو هيبينو، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (6-4) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

المصدر: RT 

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