الروسية شنايدر تودع الصين مبكرا (فيديو)

خرجت الروسية ديانا شنايدر مبكرا من الدور الأول لدورة تشنغتشو الصينية المفتوحة للتنس، ذات الـ500 نقطة "Zhengzhou Open - WTA 500"، والبالغ مجموع جوائزها 780 ألف دولار.

وخسرت اللاعبة الروسية الشابة (19 عاما) أمام جارتها الأوكرانية المخضرمة ليسيا تسورينكو بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة و23 دقيقة.

وضربت ليسيا تسورينكو (34 عاما) موعدا في الدور الثاني لبطولة "Zhengzhou Open - WTA 500"، مع الكرواتية دونا فيكيتش، التي فازت بدورها على اليابانية ناو هيبينو، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (6-4) و(6-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين.

المصدر: RT