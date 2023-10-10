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تظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد دعما لفلسطين (فيديو)

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نظم مئات الإسبانيين، ليل الاثنين/ الثلاثاء، تظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد، دعما لفلسطين والفلسطينيين.

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وحمل المحتشدون أعلام فلسطين ورددوا هتافات داعمة للفلسطينيين.

وكانت الحكومة الإسبانية أعربت أمس الاثنين، عن "عدم ارتياحها ومعارضتها للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد عملية "طوفان الأقصى".

وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، أن "وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أجرى محادثة هاتفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار".

وأضاف وزير الخارجية أن تعليق المساعدة الأوروبية "تسبب باستياء داخل الحكومة الإسبانية".

ولفتت الخارجية الإسبانية إلى أن ألباريس طلب من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يدرج موضوع تعليق المساعدة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم الثلاثاء.

يتبع..

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