مراسلتنا: اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في عسقلان

أفادت مراسلة RT بتبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في المنطقة الصناعية في عسقلان.

وتحدث المتحدث باسم المجلس الإقليمي الإسرائيلي لعسقلان عن اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلي ومسلح فلسطيني واحد على الأقل.

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وأشار إلى أن الاشتباكات ولا تزال مستمرة.

كما نقلت مراسلة RT مساء يوم الثلاثاء أنباء عن تسلل مجموعة من الكوماندوز البحري الفلسطيني إلى شواطىء عسقلان.

وبدأت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس مساء الثلاثاء قصف مدينة عسقلان بوابل من الصواريخ ردا على قصف غزة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح في عدة مناطق من القطاع.

وقصفت "القسام" عسقلان تنفيذا للوعيد الذي أعلنته "حماس" بعد أن منحت سكان عسقلان مهلة حتى الساعة الخامسة عصرا بتوقيت فلسطين لمغادرة المدينة.

المصدر: RT