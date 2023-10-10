باحث سياسي: "حزب الله" فتح الجبهة الثانية ضد إسرائيل

أعرب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، البروفسور أفرايم إنبار، عن رأيه بأن "حزب الله" اللبناني قد فتح الجبهة الثانية ضد إسرائيل عمليا.

وقال البروفسور في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الثلاثاء، إن "الجبهة الثانية قد فتحت، والتوترات في اللحظة الحالية يمكن وصفها بأنها منخفضة، لكن الوضع قد يزداد حدة في أي لحظة".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "إسرائيل تحاول منع "حزب الله" من الدخول في الحرب بنشاط".

ويأتي ذلك على خلفية تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" عمليات القصف عبر الحدود، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى من الجانبين.

وأعلن "حزب الله" عن إطلاق نار على مواقع إسرائيلية تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل يوم السبت الماضي.

المصدر: نوفوستي