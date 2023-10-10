جنازة ثلاثة من عناصر حزب الله قتلوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
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شيع "حزب الله" اليوم الثلاثاء ثلاثة من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي عنيف على بلدات حدودية في جنوب لبنان.
وأعلن "حزب الله" يوم الاثنين مقتل 3 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ونشر أسماء 3 من القتلى وهم علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني وحسام محمد إبراهيم.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.
المصدر: AP + وكالات