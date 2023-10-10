جنازة ثلاثة من عناصر حزب الله قتلوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

شيع "حزب الله" اليوم الثلاثاء ثلاثة من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي عنيف على بلدات حدودية في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" يوم الاثنين مقتل 3 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ونشر أسماء 3 من القتلى وهم علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني وحسام محمد إبراهيم.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

المصدر: AP + وكالات