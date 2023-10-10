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بوريل: بعض إجراءات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي

جنازة ثلاثة من عناصر حزب الله قتلوا في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

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شيع "حزب الله" اليوم الثلاثاء ثلاثة من عناصره قتلوا في قصف إسرائيلي عنيف على بلدات حدودية في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" يوم الاثنين مقتل 3 من عناصره في القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان ونشر أسماء 3 من القتلى وهم علي حسن حدرج وعلي رائف فتوني وحسام محمد إبراهيم.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قواته قتلت عددا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان باتجاه إسرائيل.

المصدر: AP + وكالات

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