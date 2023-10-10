 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر هوية ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان (صورة)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر هوية ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان (صورة)
AFP
الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر هوية جنديين قتلا في اشتباكات مع من المقاومة اللبنانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7cl

سمح الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء بنشر هوية وصور ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين من لبنان يوم الاثنين.

وقال الجيش إن اللواء جواد عمار 23 سنة من بلدة حرفيش، والرائد ميل من تل أبيب بقيا مصرعيهما يوم الاصنين في اشتباك مع مسلحين من لبنان دخلوا الحدود الشمالية.

الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر هوية ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان (صورة)

وكانت "القناة 12" العبرية قد أفادت بمقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات وقعت عند الحدود مع لبنان يوم الاثنين.

إقرأ المزيد
حزب الله: دمرنا ملالة إسرائيلية من نوع
حزب الله: دمرنا ملالة إسرائيلية من نوع "زيلدا" عند موقع ‏الصدح غربي بلدة صلحا بصاروخين موجّهين

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وكان مراسل RT قد ذكر أن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.

هذا، وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني.

والاثنين، قتل 4 عناصر من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على لبنان، كما قالت إسرائيل إن أحد ضباطها قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا