الجيش الإسرائيلي يسمح بنشر هوية ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين تسللوا من لبنان (صورة)

سمح الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء بنشر هوية وصور ضابطين قتلا في اشتباكات مع مسلحين من لبنان يوم الاثنين.

وقال الجيش إن اللواء جواد عمار 23 سنة من بلدة حرفيش، والرائد ميل من تل أبيب بقيا مصرعيهما يوم الاصنين في اشتباك مع مسلحين من لبنان دخلوا الحدود الشمالية.

وكانت "القناة 12" العبرية قد أفادت بمقتل جنديين إسرائيليين في اشتباكات وقعت عند الحدود مع لبنان يوم الاثنين.

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وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية انتشارا للجيش اللبناني وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

وكان مراسل RT قد ذكر أن قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني يقومان بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق جنوب لبنان.

هذا، وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية بأن عناصر الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار على الحدود وسط انتشار للجيش من الجانب اللبناني.

والاثنين، قتل 4 عناصر من مقاتلي حزب الله في قصف إسرائيلي على لبنان، كما قالت إسرائيل إن أحد ضباطها قتل في غارة سابقة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

المصدر: RT