سرايا القدس في لبنان تعلن مقتل قائد عسكري إسرائيلي وعنصرين تابعين لها

أعلنت "سرايا القدس" في لبنان أن مقاتلين اثنين تابعين لها قتلا اليوم الاثنين، في عملية عبور الحدود الشمالية مع إسرائيل.

وقالت في بيان إن "رياض قبلاوي وحمزة حسن موسى ارتقيا في عملية عبور الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة".

وأكدت أن العملية أسفرت عن مقتل نائب اللواء 300 في الجيش الإسرائيلي المقدم عليم سعد، وإصابة 6 آخرين بجروح.

واعترف الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بمقتل نائب قائد اللواء 300 خلال عملية اشتباك مسلح مع مقاومين من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عند الحدود الشمالية مع لبنان.

المصدر: RT + فلسطين اليوم