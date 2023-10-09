الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في لبنان

تبادلت قوات الدفاع الإسرائيلية ونشطاء مسلحون إطلاق النار بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأصدر جيش الدفاع الإسرائيلي بيانا أعلن فيه عن شن غارات جوية في جنوب لبنان باستخدام مروحيات قتالية، وتحييد مسلحين اثنين على الأقل دخلا إسرائيل من لبنان.

وبحسبما ورد، أصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات للمدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من الحدود اللبنانية بالبقاء في منازلهم.

ويوم أمس الأحد، أعلن "حزب الله"، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

المصدر: رابتلي