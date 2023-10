"نيران صديقة في أسدود".. إصابات في اشتباك مسلح بين جنود إسرائيليين ومستوطنين بسبب تشخيص خاطئ (فيديو)

🆕🚨🇵🇸



🛑 Channel 14 Hebrew:



Shooting near the Leonardo Hotel in Ashdod - large army forces rush to the scene.#Israel#PalestineUnderAttack#Gaza#Israel_under_attack#طوفان_الاقصى_#غزة_الآن#طوفان_الأقصى#PakistanCricketTeampic.twitter.com/LPfMAETbSX