الصليب الأحمر: نتواصل مع إسرائيل وحماس من أجل الوصول إلى المحتجزين

أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المنظمة على اتصال مع مسؤولي حركة حماس وإسرائيل بهدف الوصول للأسرى، لكنها لم تتمكن من الوصول لأحد منهم بعد.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط باللجنة، لأسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، إن المسعى يشمل الإسرائيليين الذين اقتادتهم حماس كرهائن خلال توغلها غير المسبوق داخل إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.

وأضاف كاربوني من جنيف أن "مستوى العنف ما زال مرتفعا للغاية لكننا طلبنا الوصول".

وأضاف "طلبنا أيضا أن تكون هناك فرصة للمدنيين الذي تم أسرهم، للتواصل مع أسرهم، لإبلاغهم أنهم سالمون وبصحة جيدة. كما أوضحنا أن بعض الأشخاص لم يفعلوا ما يستحق احتجازهم أو لا ينبغي أن يتم القبض عليهم".

المصدر: أسوشيتد برس