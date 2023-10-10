خبير يؤكد أن لا مفر أمام إسرائيل إلا الغزو البري لقطاع غزة

أكد مدير معهد القدس للدراسات الاستراتيجية إفرايم إنبار، أن العملية البرية في غزة أمر لا مفر منه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد تحقيق أهدافها في القضاء على البنية التحتية لحماس.

وقال إنبار: "إذا استمعت لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجه للشعب، فهو يعني أنه يريد القضاء على الإمكانات العسكرية لحماس، وهذا يعني إجراء عملية عسكرية، لأن تلك الأهداف لا يمكن تحقيقها بسلاح الجو، من المحتمل جدا أن تبدأ العملية في المستقبل القريب".

وفقا له، فإن إعداد هذا النوع من العمليات يستغرق وقتا، لأنه مختلف تماما عن القصف الجوي.

وأشار إنبار إلى أنه يمكن إصدار أمر الغزو البري حتى قبل تشكيل حكومة الطوارئ، والتي يتم التفاوض عليها حاليا بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.

وأعرب عن ثقته في أن إجراء عملية برية في قطاع غزة سيستغرق شهورا، لأن الجيش سيكون لديه مهام تستغرق وقتا طويلا للكشف عن مستودعات الأسلحة وتدميرها، وكذلك البحث عن مقاتلي حماس وقيادتها.

وأكد إنبار أن إسرائيل لا تسعى إلى الاستيلاء على قطاع غزة، ووفقا له، فإن نشاط حماس المعادي لإسرائيل يمكن مقارنته بـ "العشب الذي ينمو في حديقة تحتاج إلى قصها من وقت لآخر."

وأشار إنبار إلى أن الصراع الحالي ضد حماس يختلف عن الصراعات السابقة من حيث الحجم.

المصدر: نوفوستي