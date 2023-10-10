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الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دوليا

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الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور المحرمة دوليا
Globallookpress Bashar Taleb/Keystone Press Agency
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اتهمت الخارجية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة يوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية الفلسطينية على "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".

ولم يعلق الجانب الإسرائيلي على الاتهام على الفور.

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ولا تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة منذ يوم السبت الماضي، حيث تم إطلاقها ردا على هجوم حركة "حماس" على مواقع ومناطق داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى".

يذكر أن مادة الفوسفور الأبيض ليست محرمة دوليا بشكل مباشر، لكن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق السكنية.

المصدر: RT

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